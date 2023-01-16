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1 час назад

Севшее на мель в проливе Босфор судно с Украины отбуксировали

Газета.Ruиещё 10

Судно MKK-1, шедшее с Украины и севшее на мель в проливе Босфор, отбуксировано к причалу. Об этом информирует главное управление береговой охраны Турции.

Севшее на мель в проливе Босфор судно с Украины отбуксировали
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что судно снято с мели и при сопровождении турецких буксиров доставлено к причалу Бююкдере. Морское движение по проливу пока остается закрытым.

Ранее сообщалось, что судно, прибывшее с Украины, село на мель в Босфоре, движение в проливе в обе стороны остановлено. Турецкие власти направили буксиры, корабль, катер и подводные команды береговой охраны на спасение сухогруза.

В Главном управлении береговой охраны сообщили, что на спасение «сухогруза длиной 142 метра под названием MKK-1, севшего на мель <…> во время рейса из Украины в Стамбул» были «срочно» направлены судно NENE HATUN, буксиры RESCUE-5, 8, 9 и катер KEGM-8.

Движение по Босфору часто останавливается из-за поломки кораблей или погодных условий. В частности, пролив закрывали 8 января из-за тумана. А 1 сентября 2022 года на мель из-за отказа руля село 173-метровое судно Lady Zehma, направлявшееся с Украины в Стамбул. Судоходное движение по проливу возобновилось только на следующий день. Аналогичный инцидент с поломкой корабля повторился 28 сентября.

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