Севшее на мель в проливе Босфор судно с Украины отбуксировали

Судно MKK-1, шедшее с Украины и севшее на мель в проливе Босфор, отбуксировано к причалу. Об этом информирует главное управление береговой охраны Турции.

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Сообщается, что судно снято с мели и при сопровождении турецких буксиров доставлено к причалу Бююкдере. Морское движение по проливу пока остается закрытым.

Ранее сообщалось, что судно, прибывшее с Украины, село на мель в Босфоре, движение в проливе в обе стороны остановлено. Турецкие власти направили буксиры, корабль, катер и подводные команды береговой охраны на спасение сухогруза.

В Главном управлении береговой охраны сообщили, что на спасение «сухогруза длиной 142 метра под названием MKK-1, севшего на мель <…> во время рейса из Украины в Стамбул» были «срочно» направлены судно NENE HATUN, буксиры RESCUE-5, 8, 9 и катер KEGM-8.