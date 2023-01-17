В Варшаве почтили память погибших за освобождение города от нацистов

Представители дипломатического корпуса России в Польше и польских общественных организаций во вторник почтили память погибших на территории республики солдат Красной армии. Памятное мероприятие, организованное на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры, приурочено к 78-й годовщине освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, мероприятия прошли в ограниченном формате. Польские власти, как и в прежние годы, участия в церемонии не приняли. Комментируя этот факт, посол РФ в Польше Сергей Андреев сказал, что российская сторона, "несмотря ни на что, чтит память героев, солдат Красной армии и польских солдат, которые плечом к плечу с советскими солдатами освобождали польскую землю и 78 лет назад в этот день завершили освобождение польской столицы". "Каждый год в этот день мы приходим сюда на кладбище, чтобы почтить их память", - указал он.

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По словам Андреева, в этом году посольство, как обычно, уведомило МИД Польши о планах проведения памятной церемонии. "Вчера мы получили ноту от МИД, где очень своеобразно было сформулировано, что мы якобы собираемся здесь провести церемонию памяти жертв освобождения Варшавы. Это звучало странно", - рассказал он.

"Там также была дана рекомендация не проводить эту церемонию в связи с известными событиями, которые происходят в Донбасе и на Украине, и было упоминание о многочисленных положениях польского законодательства, которые запрещают прославление агрессии, тоталитаризма и прочее. Мы естественно приняли к сведению, но от своих планов не отступили, потому что эта дата записана в истории отношений России и Польши, и мы, естественно, как и раньше, так и в будущем будем вспоминать эти знаменательные даты с тех времен, когда мы вместе с нашими польскими друзьями сражались за наше общее дело", - отметил посол РФ.

Церемония возложения венков и цветов на этот раз прошла спокойно, в отличие от празднования Дня Победы 9 мая прошлого года. Тогда посол Андреев прибыл на это кладбище на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в тот момент на площади не было.

Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше: на них кричали и бросались пакетами с красной субстанцией. Как посол сообщил позднее в эфире телеканала "Россия-24", их облили сиропом. Затем прибывшая на место полиция оттеснила толпу и сопроводила представителей посольства к машинам. Никто из дипломатов серьезно не пострадал.

Освобождение Варшавы

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на фронте от Балтики до Карпат. Ранним утром 17 января 1945 года Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского начала наступление на центральные районы города. Чтобы не попасть в кольцо подходившей с севера и юга 61-й армии Белорусского фронта советских войск, фашисты были вынуждены отступать. Бои за польскую столицу шли всего несколько часов, и 17 января город был полностью очищен от захватчиков. К тому времени в руинах лежало почти 90% зданий Варшавы.