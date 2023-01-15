"Как раньше не будет": генсек НАТО об отношениях с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Handelsblatt, что не допускает нормализацию отношений западных стран с Россией после окончания противостояния на Украине.

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», - предсказал Столтенберг.

Генсек альянса отметил, что военный конфликт на Украине вступил в критическую фазу. Соответственно, добавил он, следует отправить Киеву необходимые для победы вооружения и военную технику.

По оценке Столтенберга, военная поддержка ВСУ является самым быстрым путем к миру.