"Как раньше не будет": генсек НАТО об отношениях с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Handelsblatt, что не допускает нормализацию отношений западных стран с Россией после окончания противостояния на Украине.
«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», - предсказал Столтенберг.
Генсек альянса отметил, что военный конфликт на Украине вступил в критическую фазу. Соответственно, добавил он, следует отправить Киеву необходимые для победы вооружения и военную технику.
По оценке Столтенберга, военная поддержка ВСУ является самым быстрым путем к миру.
Кроме того, глава НАТО высказался о рисках применения ядерного оружия. По его мнению, шансы на то, что Россия использует его, являются низкими.