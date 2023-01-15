Премьер Ирака не выдвинул сроков вывода американских войск из страны

Власти Ирака не выдвигают сроков вывода американских войск из страны, но намерены дружить как с США, так и с Ираном. Об этом в интервью Wall Street Journal заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

Фото: U.S. Army National Guard U.S. Army National Guard

Судани заявил, что контингенты США и НАТО обучают иракские подразделения и помогают им противодействовать террористам. Иностранные военные «в основном не участвуют в боевых действиях», но «все еще необходимы».

«На ликвидацию ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) нужно еще какое-то время», — сказал политик.

По словам Судани, в феврале он планирует направить делегацию высокого уровня в Вашингтон для переговоров с официальными лицами США. Он добавил, что Ирак хотел бы таких же отношений с Вашингтоном, как у Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. При этом в Багдаде не исключают хороших отношений с Тегераном.

«Я не считаю невозможным, чтобы у Ирака одновременно были хорошие отношения и с Ираном, и с США», — отметил премьер-министр.

Судани вступил в должность в октябре прошлого года.