Yeti Airlines приостановит рейсы после крушения самолета в Непале

Авиакомпания Yeti Airlines, самолет которой разбился в Непале, 16 января приостановит выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим. Об этом говорится на сайте компании.

«В знак траура по пассажирам, погибшим в авиакатастрофе самолета Yeti Airlines ATR 72-500, сообщаем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines на 16 января 2023 года отменены», — сказано в заявлении Yeti Airlines.

Также отмечается, что аварийно-спасательные полеты будут продолжены.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя непальской авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа сообщало, что все 72 человека, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение, погибли.