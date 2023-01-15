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27 минут назад

Yeti Airlines приостановит рейсы после крушения самолета в Непале

Газета.Ruиещё 2

Авиакомпания Yeti Airlines, самолет которой разбился в Непале, 16 января приостановит выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим. Об этом говорится на сайте компании.

Yeti Airlines приостановит рейсы после крушения самолета в Непале
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В знак траура по пассажирам, погибшим в авиакатастрофе самолета Yeti Airlines ATR 72-500, сообщаем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines на 16 января 2023 года отменены», — сказано в заявлении Yeti Airlines.

Также отмечается, что аварийно-спасательные полеты будут продолжены.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя непальской авиакомпании Yeti Airlines Пемба Шерпа сообщало, что все 72 человека, которые находились на борту самолета, потерпевшего крушение, погибли.

Утром, 15 января, самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines выполнял внутренний рейс из Покхары в столицу Непала, город Катманду. Воздушное судно потерпело крушение в покхарском районе Каски. На борту находились 68 пассажиров, а также четыре члена экипажа, среди них было четыре гражданина России.

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