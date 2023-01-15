Премьер Японии рассказал о трудном решении по России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о двух важных и трудных решениях, которые он принял в 2022 году. Одно из них касалось курса на российском направлении, второе - оборонной политики его страны.

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"В 2022 году я принял два главных решения во внешней политике и политике безопасности Японии. Одно из них - это смена политики в отношении России", - заявил глава японского правительства в ходе выступления в школе международных отношений при Университете Джонса Хопкинса.

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По его словам, это стало ответом на ситуацию вокруг Украины, что, по мнению политика, явилось знаком завершения "эпохи после холодной войны".

Официальный Токио при правлении Фумио Кисиды кардинальным образом изменил политику на российском направлении и в полномасштабном объеме присоединился к санкциям коллективного Запада против Москвы. Японская сторона оказывает поддержку киевскому режиму в борьбе с РФ. С приходом к власти Кисиды по сути были свернуты все инициативы бывшего премьера Синдзо Абэ, который предлагал развивать сотрудничество с Россией, искать нестандартные развязки в трудных вопросах и в конченом итоге выйти на заключение мирного договора между нашими странами. К сожалению, все это осталось в прошлом.

Вместе в тем примечательно, что Фумио Кисида в ходе своего зарубежного турне по странам G7 не стал заезжать на Украину. Хотя изначально возможность такого визита активно прорабатывалась его администрацией. Некоторые наблюдатели отмечают, что японский премьер решил отказаться от "кричащих" действий в своей дипломатии в отличие от своих коллег по "семерке", которые в большинстве успели навестить президента Украины Владимира Зеленского в Киеве или принять его в своих резиденциях, как это сделал президент Джо Байден.