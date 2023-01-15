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2 минуты назад

В граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины заминировали весь периметр

ТАСС

Весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины, заявил губернатор региона Виталий Коваль.

В граничащей с Белоруссией области Украины заминировали весь периметр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области - это сплошные леса и болота", - написал он в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он напомнил, что на севере области строятся инженерные и фортификационные сооружения. В строительстве участвуют жители региона.

Ранее начальник штаба - заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк сообщал в своем Telegram-канале о сооружении инженерных заграждений на севере Киевской области. По его словам, инженерно-саперные подразделения проводят минирование дорог, лесных полос и других участков местности "с целью недопущения быстрого вклинения противника в боевые порядки подразделений ВСУ".

11 января президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове совещание по ситуации на северо-западе страны, в частности, обсуждался вопрос состояния фортификационных сооружений на границе с Белоруссией, в том числе в Ровненской области, где расположена АЭС.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. В ноябре 2022 года заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщал, что Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области.

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