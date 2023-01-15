Лукашенко выразил соболезнования президенту Непала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с большой скорбью воспринял информацию о крушении самолета под городом Покхара, передает БелТА. По информации агентства, белорусский лидер направил соболезнования своему непальскому коллеге Бидхье Деви Бхандари.

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«С большой скорбью восприняли в Республике Беларусь известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара», — отметил Лукашенко.

Как указал президент Белоруссии, Минск выражает искренние соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы. Он также высказал слова поддержки как Бидхье Деви Бхандари, так и всему народу Непала.