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25 минут назад

Лукашенко выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета

Газета.Ruиещё 13

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с большой скорбью воспринял информацию о крушении самолета под городом Покхара, передает БелТА. По информации агентства, белорусский лидер направил соболезнования своему непальскому коллеге Бидхье Деви Бхандари.

Лукашенко выразил соболезнования президенту Непала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С большой скорбью восприняли в Республике Беларусь известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета непальской авиакомпании недалеко от аэропорта Покхара», — отметил Лукашенко.

Как указал президент Белоруссии, Минск выражает искренние соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы. Он также высказал слова поддержки как Бидхье Деви Бхандари, так и всему народу Непала.

Утром, 15 января, самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines выполнял внутренний рейс из Покхары в столицу Непала, город Катманду. Воздушное судно потерпело крушение в покхарском районе Каски. На борту находились 68 пассажиров, а также четыре члена экипажа, среди них было четыре гражданина России.

В мире,Александр Лукашенко,
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