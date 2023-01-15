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41 минуту назад

Грузия сообщила, что не будет оказывать военную помощь Украине

Майк Габриелян

Грузия не будет оказывать военную помощь Украине, поскольку не желает быть вовлеченной в вооруженный конфликт. Об этом в воскресенье заявила вице-премьер Тея Цулукиани, передает ТАСС.

Грузия приняла решение по оказанию военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния», - сказала Цулукиани.

По её словам, Грузия пережила множество вооруженных конфликтов и власти считают своей обязанностью «не допустить подобного вновь». Кроме того, Цулукиани отметила, что «речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили».

США начали вкладываться в союзника России

На днях появилась информация, что Киев просил Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук». Однако Минобороны Грузии заявило, что республика не получала «Бук» безвозмездно, а приобрела их у Украины в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту.

Ранее американский военный портал сообщил, что выдвинутое Грузии требование о возвращении ЗРК «Бук» свидетельствует об отчаянии Киева.

В мире,Тея Цулукиани,
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