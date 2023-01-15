Западные СМИ рассказали о ненависти к русским в Польше

Главным политическим инструментом в Польше стала русофобия. Такое заявление сделал обозреватель Myśl Polska Витольд Модзелевский, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующую статью.
Он пишет, что русофобия в Польше отныне часть «политического спорта» — бессмысленной борьбы, которая отнимает у политического класса внушительную часть потенциала.
По его словам, ненависть к русским в Польше свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Обозреватель обратил внимание на то, что между ними в какой-то степени идет борьба в области «антироссийской риторики», хотя ее использование лишь поставило их в затруднительное положение.
Модзелевский считает, что русофобия всегда была частью польской политики, однако после начала боевых действий на Украине антироссийские настроения усилились. Все представители власти и оппозиции сделали русофобию своим основным политическим вектором, это стало «единственной осью политической повестки» и начало приобретать гротескные тона, подчеркнул обозреватель.
Автор указал, что под влияние «тренда» попала не только политика, но и средства массовой информации. Они утверждают, что ненависть «ко всему русскому» связывает всех жителей Польши без исключения.