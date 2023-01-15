США начали вкладываться в союзника России

США выделят до 160 тысяч долларов на развитие критического мышления и медиаграмотности у молодежи Сербии. Об этом говорится в документе гранта. Сербия выступает союзником России в конфликте с Косово.
«Посольство США (в Белграде — прим. ред.) понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в документе, который есть в распоряжении RT.
Грант США на развитие критического мышления у сербских молодых людей составит 160 тысяч долларов.
В конце августа между Сербией и непризнанной республикой Косово началось обострение межэтнического конфликта. История этого противостояния началась в конце 1990-х. Россия является союзником Сербии в этом конфликте.