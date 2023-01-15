США начали вкладываться в союзника России

«Посольство США (в Белграде — прим. ред.) понимает, что владение английским языком открывает возможности для улучшения перспектив трудоустройства граждан Сербии, расширения доступа к информации и знаниям, а также для содействия развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в документе, который есть в распоряжении RT.