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31 минуту назад

Вучич сравнил себя с волком, а Запад - с овцой

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич сравнил себя с волком, а Запад - с овцой. Он опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях, прикрепив к нему фотографию данного животного.

Вучич сравнил себя с волком, а Запад - с овцой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, Запад каждый день говорит, что Сербия "должна что-то сделать" с Косовом и Метохией, "должна что-то сделать" по вопросу антироссийских санкций, "должна отказаться от поддержки нашего народа в Республике Сербской". При этом, невзирая ни на что, "маленькая свободолюбивая страна", находящаяся "в самом сердце Европы, продолжает выживать и процветать", отметил политик.

Он также указал, что "волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы". Ранее Вучич заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, "ни Вучича".

Так он прокомментировал статью в немецком издании Die Zeit о том, что президента Сербии можно "приручить", пригрозив остановкой кандидатства страны в члены Евросоюза и прекращением финансовой поддержки.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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