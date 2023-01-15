Президент Сербии Александр Вучич сравнил себя с волком, а Запад - с овцой. Он опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях, прикрепив к нему фотографию данного животного.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам главы государства, Запад каждый день говорит, что Сербия "должна что-то сделать" с Косовом и Метохией, "должна что-то сделать" по вопросу антироссийских санкций, "должна отказаться от поддержки нашего народа в Республике Сербской". При этом, невзирая ни на что, "маленькая свободолюбивая страна", находящаяся "в самом сердце Европы, продолжает выживать и процветать", отметил политик.

Он также указал, что "волк не отказывается от своей мечты из-за мнения одной овцы". Ранее Вучич заявил, что ходил в цирк, но не увидел там ни волка, "ни Вучича".