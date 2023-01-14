В Тель-Авиве вспыхнула акция протеста против правительства Израиля

В Тель-Авиве вспыхнула акция протеста против юридической реформы — митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет газета Times of Israel.

Фото: телеграм-канал "RT на русском" телеграм-канал "RT на русском"

По информации издания, митинг на площади Хабима устроили против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля.

По данным полиции, в 20:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) на площади и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек.