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33 минуты назад

Десятки тысяч противников правительства Израиля устроили митинг в Тель-Авиве

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В Тель-Авиве вспыхнула акция протеста против юридической реформы — митингуют десятки тысяч противников правительства Израиля, которое возглавляет лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет газета Times of Israel.

В Тель-Авиве вспыхнула акция протеста против правительства Израиля
Фото: телеграм-канал "RT на русском"телеграм-канал "RT на русском"

По информации издания, митинг на площади Хабима устроили против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия Израиля.

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По данным полиции, в 20:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) на площади и прилегающих улицах находилось около 80 тысяч человек.

29 декабря в Тель-Авиве прошла акция протеста против нового кабмина Израиля. Сотни демонстрантов собрались у правительственных учреждений в Тель-Авиве, чтобы выразить несогласие с позицией нового правительства в отношении ЛГБТ-сообщества, говорится в публикации.

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