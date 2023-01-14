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17 минут назад

Шерпа Индии в G20 заявил о ключевой роли России в «Большой двадцатке»

Газета.Ru

Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявил о ключевой роли России в «Большой двадцатке». Соответствующее заявление он сделал на открытии выставки в Русском доме, передает ТАСС.

В G20 заявили о ключевой роли России в «Большой двадцатке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В G20 Россия играет ключевую и важную роль», — сказал Кант.

Также он отметил, что РФ и Индию объединяют «очень тесные связи».

Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что делегация Совфеда планирует принять участие в саммите парламентов стран G20 в Индии в 2023 году. По ее словам, сенаторы РФ в 2023 году будут принимать участие в мероприятиях на всех международных межпарламентских площадках.

До этого официальный представитель индийского Министерства иностранных дел Ариндам Багчи говорил, что страна ждет участия России в мероприятиях по линии G20.

Индия в этом году председательствует в «Большой двадцатке».

В мире,Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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