В G20 заявили о ключевой роли России в «Большой двадцатке»

Шерпа Индии в G20 Амитабх Кант заявил о ключевой роли России в «Большой двадцатке». Соответствующее заявление он сделал на открытии выставки в Русском доме, передает ТАСС.

«В G20 Россия играет ключевую и важную роль», — сказал Кант.

Также он отметил, что РФ и Индию объединяют «очень тесные связи».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что делегация Совфеда планирует принять участие в саммите парламентов стран G20 в Индии в 2023 году. По ее словам, сенаторы РФ в 2023 году будут принимать участие в мероприятиях на всех международных межпарламентских площадках.

До этого официальный представитель индийского Министерства иностранных дел Ариндам Багчи говорил, что страна ждет участия России в мероприятиях по линии G20.