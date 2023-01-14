В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
35 минут назад

На Украине появилась петиция против запрета деятельности канонической УПЦ

Майк Габриелян

Петиция против запрета деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) опубликована на сайте правительства Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине появилась петиция против запрета деятельности канонической УПЦ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является Украинская православная церковь, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету», - говорится в тексте петиции.

Кабмин призывают не возлагать «вину отдельных лиц на всех верующих» и не «запрещать всю церковь».

Авторы обращения также выступают за рассмотрение «каждого случая возможного нарушения в отдельности».

В субботу вечером петиция собрала 1 755 голосов из 25 000 необходимых.

Киев активизировал действия, направленные против УПЦ, с ноября 2022 года. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в "госизмене и подрывной деятельности".

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на запрет УПЦ.

По инициативе российской стороны Совет Безопасности ООН 17 января намерен обсудить ситуацию вокруг УПЦ.

В мире,Общество,Совбез ООН,Правительство Украины,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители