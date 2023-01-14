На Украине появилась петиция против запрета деятельности канонической УПЦ

Петиция против запрета деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) опубликована на сайте правительства Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаем невозможным возлагать преступления отдельных граждан на весь разветвленный институт, которым является Украинская православная церковь, и на этом основании прибегать к его юридическому запрету», - говорится в тексте петиции.

Кабмин призывают не возлагать «вину отдельных лиц на всех верующих» и не «запрещать всю церковь».

Авторы обращения также выступают за рассмотрение «каждого случая возможного нарушения в отдельности».

В субботу вечером петиция собрала 1 755 голосов из 25 000 необходимых.

Киев активизировал действия, направленные против УПЦ, с ноября 2022 года. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в "госизмене и подрывной деятельности".

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на запрет УПЦ.