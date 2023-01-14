В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
12 минут назад

Почти 60 тысяч человек умерли в Китае за месяц из-за COVID-19

Lenta.ru

Китайские власти зафиксировали в медицинских учреждениях страны почти 60 тысяч смертей из-за COVID-19 за месяц. Такое число называет «Интерфакс».

Китайские власти сообщили о 60 тысячах смертей за месяц от COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно подсчетам, с 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года от причин, связанных с коронавирусом, погибли 59 938 человек. Около 5,5 тысячи из них скончались из-за вызванных коронавирусом респираторных проблем, а у 54 тысяч COVID-19 вызвал осложнения, связанные с другими заболеваниями.

Средний возраст умерших составляет около 80 лет. В то же время эксперты сообщают, что пик распространения заболевания в Китае пройден.

В Associated Press уточнили, что в приведенной статистике не учитываются случаи смерти от последствий COVID-19 вне медицинских учреждений. В декабре 2022 года власти КНР отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Ранее сообщалось, что Китай отменил обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. С 8 января выезжающие в Китай граждане должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 48 часов до рейса.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители