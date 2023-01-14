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14 минут назад

Премьер Молдавии Гаврилица сочла падение ракеты на севере страны неуважением суверенитета

Газета.Ruиещё 10

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что повторное нарушение воздушного пространства страны является неуважением ее суверенитета. Так она прокомментировала на своей странице в Facebook обнаружение обломков ракеты на севере страны. "Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", - написала Гаврилица. 14 января Министерство внутренних дел Молдавии сообщило, что пограничники обнаружили обломки ракеты возле населенного пункта Ларга на границе с Украиной. В декабре молдавское МВД сообщало об обнаружении неразорвавшейся ракеты недалеко от города Бричень возле украинской границы. 15 ноября в польском городе Пшеводув на польско-украинской границе упала ракета, в результате чего погибли два местных жителя.

В Молдавии возмутились из-за обнаружения ракеты на границе с Украиной
Фото: Газета.Ru Газета.Ru
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