В Молдавии возмутились из-за обнаружения ракеты на границе с Украиной

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что повторное нарушение воздушного пространства страны является неуважением ее суверенитета. Так она прокомментировала на своей странице в Facebook обнаружение обломков ракеты на севере страны. "Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", - написала Гаврилица. 14 января Министерство внутренних дел Молдавии сообщило, что пограничники обнаружили обломки ракеты возле населенного пункта Ларга на границе с Украиной. В декабре молдавское МВД сообщало об обнаружении неразорвавшейся ракеты недалеко от города Бричень возле украинской границы. 15 ноября в польском городе Пшеводув на польско-украинской границе упала ракета, в результате чего погибли два местных жителя.