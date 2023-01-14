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54 минуты назад

Александр Вучич предупредил Европу о новом Зеленском

Илья Родин

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти тщетно старается выдать себя за нового Владимира Зеленского, а Сербию - за Россию, заявил президент Сербии Александр Вучич.Об этом пишет РТС.

Александр Вучич предупредил Европу о новом Зеленском
Фото: 

Отмечается, что журналисты попросили сербского президента прокомментировать высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косово стали границами России и Североатлантического альянса.

Вучич: НАТО отклонила запрос Сербии на введение контингента полиции и армии в Косово

«Это еще одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским», - пояснил Вучич.

Глава Сербии подчеркнул, что у страны есть свои границы, и они установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а не правительством Косово.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно обращается к лидерам западных стран с просьбами о военной и финансовой поддержке на фоне противостояния в регионе.

В мире,Александр Вучич,Владимир Зеленский,НАТО,ООН,
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