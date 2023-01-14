Власти Финляндии раскритиковали слова депутата об убийстве солдат РФ

Лидер «Левого союза» и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова председателя парламентской комиссии по иностранным делам страны Юсси Халла-ахо об убийстве российских военных. Слова Андерссон и других представителей руководства страны приводит Uusi Suomi.

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Украинские волонтеры запустили инициативу по нанесению надписей на снаряды за пожертвование. Таким образом им удалось собрать миллион евро (71,5 миллиона рублей). Депутат Халла-ахо принял участие в акции и заказал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», — написал он о своем поступке в соцсетях.

«Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность», — прокомментировала действия Халла-ахо министр образования.

Председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра тоже осудила призыв Халла-ахо.

«Я бы сказала, что превращение войны в карнавал — безусловно, неправильная стратегия», — отметила она.

Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен высказал мнение, что в парламенте Финляндии наблюдаются признаки военного психоза, но люди устали от конфликта, и дискуссия затухает. Он заявил, что Халла-ахо «расчеловечивает россиян».