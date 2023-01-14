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10 минут назад

Власти Финляндии раскритиковали слова депутата об убийстве российских солдат

Lenta.ru

Лидер «Левого союза» и министр образования Финляндии Ли Андерссон раскритиковала слова председателя парламентской комиссии по иностранным делам страны Юсси Халла-ахо об убийстве российских военных. Слова Андерссон и других представителей руководства страны приводит Uusi Suomi.

Власти Финляндии раскритиковали слова депутата об убийстве солдат РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинские волонтеры запустили инициативу по нанесению надписей на снаряды за пожертвование. Таким образом им удалось собрать миллион евро (71,5 миллиона рублей). Депутат Халла-ахо принял участие в акции и заказал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», — написал он о своем поступке в соцсетях.

«Я считаю это заявление неуместным для человека, занимающего такую должность», — прокомментировала действия Халла-ахо министр образования.

Председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра тоже осудила призыв Халла-ахо.

«Я бы сказала, что превращение войны в карнавал — безусловно, неправильная стратегия», — отметила она.

Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен высказал мнение, что в парламенте Финляндии наблюдаются признаки военного психоза, но люди устали от конфликта, и дискуссия затухает. Он заявил, что Халла-ахо «расчеловечивает россиян».

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна готова выделить Украине немного немецких танков Leopard 2. Он заявил, что вклад Финляндии потребуется, если будет создан совместный европейский проект по оказанию помощи Украине.

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