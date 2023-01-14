Граждане Венгрии выступили против антироссийских санкций

Почти все граждане Венгрии (97%), принявшие участие в общенациональных консультациях, высказались против санкций ЕС в отношении России. Об этом заявила представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи, передает РИА Новости.

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«Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые несут серьезный ущерб… Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена», — заявила она в видеообращении в соцсетях.

По ее словам, нужны не ведущие в тупик санкции, а мирные переговоры.

Сенткирайи указала, что наложенные на Россию из-за проведения спецоперации на Украине санкции не остановили боевые действия. При этом санкции вызвали «чрезвычайные экономические трудности» для Европы. Увеличились цены на продукты, возникли проблемы для туризма.

Она добавила, что результат консультаций является «руководством для венгерских общественных деятелей», и они будут работать, чтобы эти итоги услышали в Брюсселе.

Национальные консультации в Венгрии проходили с 14 октября по 15 декабря 2022 года. Мнение высказали почти 1,4 млн человек.