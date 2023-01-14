Принц Гарри потребовал от королевской семьи извинений перед Меган Маркл

"Вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И вас "поймали", поэтому просто сознайтесь", — сказал он, решив не вдаваться в детали.



"Самое печальное, что всего этого можно было бы избежать. Но они просто не могли помочь самим себе", — добавил герцог Сассекский. "Если не показывать пример, какой смысл жить?" — отметил принц Гарри, подчеркнув, что "речь идет не о попытках свергнуть монархию, а о попытке спасти их [членов королевской семьи] от самих себя".