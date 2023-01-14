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20 минут назад

Принц Гарри потребовал от королевской семьи извинений перед Меган Маркл

Газета.Ru

Принц Гарри потребовал от королевской семьи извинений перед Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telegraph.

Принц Гарри потребовал от королевской семьи извинений перед Меган Маркл
Фото: NetflixNetflix

В беседе с Брайони Гордон из The Telegraph принц Гарри обратился к родственникам.

"Вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И вас "поймали", поэтому просто сознайтесь", — сказал он, решив не вдаваться в детали.

"Самое печальное, что всего этого можно было бы избежать. Но они просто не могли помочь самим себе", — добавил герцог Сассекский. "Если не показывать пример, какой смысл жить?" — отметил принц Гарри, подчеркнув, что "речь идет не о попытках свергнуть монархию, а о попытке спасти их [членов королевской семьи] от самих себя".

Ранее принц Гарри заявил, что написал мемуары, чтобы защитить детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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