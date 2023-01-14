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1 час назад

Мэр Харькова Терехов подал в суд из-за штрафа за русский язык

Деловая газета "Взгляд"

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился в суд из-за повторного штрафа, который ему назначили за использование русского языка, сообщили украинские СМИ.

Мэр Харькова Терехов подал в суд из-за штрафа за русский язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Терехов подал в суд на языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

По словам пресс-секретаря харьковской мэрии Юрия Сидоренко, Терехов выступает как частное лицо, а не как мэр.

Креминь со своей стороны подтвердил, что против него подан иск. Он пояснил, что второй штраф действительно был наложен на Терехова из-за использования им русского языка в его Telegram-канале и в соцсети.

В ноябре 2022 года Терехова уже оштрафовали за использование русского языка во время выступления в эфире украинского национального телемарафона. Креминь тогда же вынес мэру «предупреждение» за то, что его страницы в соцсетях ведутся на русском.

Тогда Терехов заявил, что в официальной обстановке будет использовать украинский, но в общении с харьковчанами продолжит использовать русский, так как на нем говорит 80% горожан.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему у украинских националистов нет будущего в Харькове.

В мире,Игорь Терехов,Юрий Сидоренко,
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