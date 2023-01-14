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23 минуты назад

The Guardian: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже бывшего замминистра обороны

Газета.Ru

Алиреза Акбари — бывший заместитель министра обороны Ирана — казнен через повешенье, пишет The Guarian. По информации издания, чиновник была приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу Великобритании, гражданством которой он обладал.

В Иране казнили бывшего замминистра обороны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Акбари, приговоренный к смертной казни по обвинению в коррупции на земле и широкомасштабных действиях против внутренней и внешней безопасности страны путем шпионажа в пользу разведывательной службы британского правительства, был казнен», — цитирует сообщение государственных СМИ Ирана газета.

Как отмечается, информацию о казни Акбари появились после призывов ряда официальных британских лиц к руководству Ирана с просьбой изменить приговор бывшего министру. В частности, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли потребовал от Тегерана отказаться от планов на казнь Акбари.

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Ранее сообщалось, что Акбари, занимавший пост заместитель министра обороны Ирана с 1995 по 2005 год при президенте республики Мохаммаде Хатами, приговорен к смертной казни.

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