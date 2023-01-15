В США назвали причину недоверия американцев власти

По словам политика, жители США не доверяют власти из-за лицемерия администрации президента страны Джо Байдена в отношении дела с секретными документами.

Он напомнил, что документы, найденные у бывшего лидера США Дональда Трампа , были обнародованы.

«Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена ? Вот почему Америка не доверяет своему правительству», — пояснил Маккарти .

Ранее сообщалось, что в частном доме Байдена обнаружены новые секретные документы. По словам специального советника американского лидера Ричарда Саубера, речь идет о пяти дополнительных страницах с пометками о секретности — они были найдены в подборке материалов, состоявшей из шести страниц.