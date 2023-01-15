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1 час назад

В США назвали причину недоверия американцев власти

Lenta.ruиещё 15

Cпикер палаты представителей США Кевин Маккарти назвал причину недоверия американцев своему правительству. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале PBS NewsHour.

В США назвали причину недоверия американцев власти
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, жители США не доверяют власти из-за лицемерия администрации президента страны Джо Байдена в отношении дела с секретными документами.

Он напомнил, что документы, найденные у бывшего лидера США Дональда Трампа, были обнародованы.

«Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Вот почему Америка не доверяет своему правительству», — пояснил Маккарти.

Ранее сообщалось, что в частном доме Байдена обнаружены новые секретные документы. По словам специального советника американского лидера Ричарда Саубера, речь идет о пяти дополнительных страницах с пометками о секретности — они были найдены в подборке материалов, состоявшей из шести страниц.

В мире,Громкие уголовные дела ,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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