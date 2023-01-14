С таким заявлением он выступил во время слушания в лондонском уголовном суде. «Смит утверждает, что к нему следует относиться как к "недовольному сотруднику", а не как к шпиону», — говорится в материале. Смит заявил о своей «крайней ненависти к месту, где он работает», а также к Великобритании в целом, пишет газета со ссылкой на судью Пола Голдспринга. При этом он отрицает обвинения в желании причинить вред стране.