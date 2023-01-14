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31 минуту назад

Обвиненный в шпионаже на Россию британец назвался «недовольным сотрудником»

Lenta.ru

Британец Дэвид Смит, обвиняемый в работе на российскую разведку, призвал считать его «недовольным сотрудником», а не разведчиком. Об этом пишет издание Daily Mail.

Обвиненный в шпионаже на Россию британец назвался «недовольным сотрудником»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С таким заявлением он выступил во время слушания в лондонском уголовном суде. «Смит утверждает, что к нему следует относиться как к "недовольному сотруднику", а не как к шпиону», — говорится в материале. Смит заявил о своей «крайней ненависти к месту, где он работает», а также к Великобритании в целом, пишет газета со ссылкой на судью Пола Голдспринга. При этом он отрицает обвинения в желании причинить вред стране.

В ноябре прошлого года Смит признался в шпионаже в пользу России. Британец собирал секретные данные о деятельности госслужащих Соединенного Королевства, в частности, их адреса и ксерокопии документов, после чего якобы передал информацию российскому генерал-майору Сергею Чухурову, который указан как военный атташе посольства России в Германии.

В мире,Дэвид Смит,
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