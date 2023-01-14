Глава ЕК заявила об успешном сокращении энергозависимости от России

Усилия по снижению энергетической зависимости Европейского союза от Москвы увенчались успехом, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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По ее словам, страны Евросоюза компенсировали поставки газа из России за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других стран.

«Мы смогли компенсировать это без отключений электроэнергии», — отметила фон дер Ляйен.

Отмечается, что цены на газ по фьючерсным контрактам с августа 2022 года снизились более чем на 80%. Кроме того, газовые хранилища европейских стран заполнены на 83%.