Усилия по снижению энергетической зависимости Европейского союза от Москвы увенчались успехом, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По ее словам, страны Евросоюза компенсировали поставки газа из России за счет диверсификации и получения энергоресурсов от других стран.
«Мы смогли компенсировать это без отключений электроэнергии», — отметила фон дер Ляйен.
Отмечается, что цены на газ по фьючерсным контрактам с августа 2022 года снизились более чем на 80%. Кроме того, газовые хранилища европейских стран заполнены на 83%.
По данным издания Die Welt, ФРГ, пытаясь заместить российские энергоресурсы, Берлин рискует оказаться во власти Катара, что демонстрирует «угрозы» эмирата из-за коррупционного скандала в Европарламенте. На фоне энергетического кризиса страны Персидского залива, в том числе Катар, становятся крупнейшими экспортерами природного топлива. Немецкие компании недавно подписали с Катаром контракты, которые предусматривают поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа с 2026 года.