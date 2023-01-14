В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
43 минуты назад

Китай раскритиковал создателей «международного порядка»

Lenta.ru

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь раскритиковал создателей свода правил для функционирования «международного порядка», заявив, что подобный подход привел к серьезным проблемам в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Фото: ТАССТАСС

Он задался вопросом о том, какие именно нормы являются фундаментом «международного порядка», а также о том, кто их создает. По словам дипломата, никакого четкого ответа предоставлено не было. «Что мы увидели, так это то, как подход, который основан на правилах и которого многие придерживаются, погрузил мир в огромные проблемы», — отметил он.

Цзюнь предположил, что сама идея «международного порядка» служит способом для ряда стран навязать собственные стандарты. Он подчеркнул, что система ООН является единственной, которая действительно направлена на поддержание мирового порядка. Постпред также добавил, что «международный порядок, основанный на правилах» — формулировка, которую очень часто произносят западные политики, однако она не упоминается ни в уставе ООН, ни в резолюциях СБ.

Ранее Цзюнь назвал кризис на Украине результатом продолжительного дисбаланса в Европе.

В мире,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители