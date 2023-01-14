Кисида заявил об углублении доверительных отношений с Байденом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, по его мнению, у него получилось углубить доверительные личные отношения с американским лидером Джо Байденом на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщает NHK.

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"Мне оказали щедрый и дружественный прием. Думаю, удалось на порядок углубить и доверительные личные отношения с президентом Байденом", - сказал Кисида.

По его словам, Япония также подтвердила стремление укрепить взаимодействие в рамках японо-американского союза. Ранее сообщалось, что администрация США и власти Японии собираются вводить новые санкции против Российской Федерации. К таким договоренностям пришли Байден и Кисида.