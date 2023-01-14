Кисида заявил об углублении доверительных отношений с Байденом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, по его мнению, у него получилось углубить доверительные личные отношения с американским лидером Джо Байденом на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщает NHK.
"Мне оказали щедрый и дружественный прием. Думаю, удалось на порядок углубить и доверительные личные отношения с президентом Байденом", - сказал Кисида.
По его словам, Япония также подтвердила стремление укрепить взаимодействие в рамках японо-американского союза. Ранее сообщалось, что администрация США и власти Японии собираются вводить новые санкции против Российской Федерации. К таким договоренностям пришли Байден и Кисида.
В их совместном заявлении после встречи отмечается, что Вашингтон и Токио не только продолжат вводить новые санкции против России, но и оказывать поддержку Украине. Кроме того, Кисида передал Байдену намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk.