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56 минут назад

Премьер Японии Кисида заявил об углублении доверительных личных отношений с Байденом

Газета.Ruиещё 4

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, по его мнению, у него получилось углубить доверительные личные отношения с американским лидером Джо Байденом на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщает NHK.

Кисида заявил об углублении доверительных отношений с Байденом
Фото: Pool ReutersPool Reuters

"Мне оказали щедрый и дружественный прием. Думаю, удалось на порядок углубить и доверительные личные отношения с президентом Байденом", - сказал Кисида.

По его словам, Япония также подтвердила стремление укрепить взаимодействие в рамках японо-американского союза. Ранее сообщалось, что администрация США и власти Японии собираются вводить новые санкции против Российской Федерации. К таким договоренностям пришли Байден и Кисида.

В их совместном заявлении после встречи отмечается, что Вашингтон и Токио не только продолжат вводить новые санкции против России, но и оказывать поддержку Украине. Кроме того, Кисида передал Байдену намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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