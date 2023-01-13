На Украине понадеялись вступить в ЕС менее чем за два года

Правительство Украины надеется, что страна сможет вступить в Европейский союз (ЕС) менее чем за два года. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «Украинская правда».

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По словам премьера, Киев сейчас завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые позволят запустить дальнейшие шаги для интеграции. «Также мы должны проанализировать соответствие нашего законодательства законодательству Евросоюза, чтобы четко понимать объем работ, которые нужно выполнить», — добавил он.

Далее, по словам Шмыгаля, Киев ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием соглашения о вступлении в ЕС.

«Мы рассчитываем пройти этот путь меньше чем за два года, и тогда Украина станет полноправным членом ЕС», — сказал премьер-министр.

Он также напомнил, что в ближайшие недели на Украину приедет делегация Еврокомиссии во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен.