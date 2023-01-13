Турция обвинила РФ и США в невыполнении обязательств по Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил и ряда районов Сирии.
"В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они [американская сторона] продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены", - сказал он в пятницу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Анкаре. Трансляция велась на странице Чавушоглу в Twitter.
Министр имел в виду договоренности, заключенные отдельно с США и Россией в октябре 2019 года, когда Анкара начала военную операцию "Источник мира" против вооруженных отрядов курдов на севере Сирии. В частности, договоренности касались полного вывода курдских формирований из зоны проведения турецкой операции, а также закрепления ряда территориальных реалий и турецкого контроля над районами проведения этой операции.
"США к тому же не выполнили и условия 90-дневного плана по Манбиджу. Так что они должны отвечать за свои слова. Это мы обсудим в ходе поездки в США", - сказал он. Этот план 2018 года также касался вывода курдских формирований из некоторых регионов севера Сирии.
Чавушоглу планирует прибыть в США 17 января.