В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
15 минут назад

Турция обвинила РФ и США в невыполнении обязательств по выводу курдских сил с севера Сирии

ТАССиещё 1

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил и ряда районов Сирии.

Турция обвинила РФ и США в невыполнении обязательств по Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они [американская сторона] продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены", - сказал он в пятницу на совместной с главой МИД Италии Антонио Таяни пресс-конференции в Анкаре. Трансляция велась на странице Чавушоглу в Twitter.

Министр имел в виду договоренности, заключенные отдельно с США и Россией в октябре 2019 года, когда Анкара начала военную операцию "Источник мира" против вооруженных отрядов курдов на севере Сирии. В частности, договоренности касались полного вывода курдских формирований из зоны проведения турецкой операции, а также закрепления ряда территориальных реалий и турецкого контроля над районами проведения этой операции.

Асад подтвердил, что Сирия поддерживает СВО

"США к тому же не выполнили и условия 90-дневного плана по Манбиджу. Так что они должны отвечать за свои слова. Это мы обсудим в ходе поездки в США", - сказал он. Этот план 2018 года также касался вывода курдских формирований из некоторых регионов севера Сирии.

Чавушоглу планирует прибыть в США 17 января.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Рабочая партия Курдистана,МИД Турции,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители