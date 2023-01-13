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27 минут назад

Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения большегрузного транспорта

ТАСС

Участок дороги Гудаури - Коби, который входит в состав Военно-Грузинской дороги, открыт для движения автомобилей с прицепами и полупрецепами после завершения расчистки снега. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения большегрузного транспорта
Фото: ВикипедияВикипедия

"После очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено", - говорится в сообщении.

Автотрасса была закрыта для прицепного и полуприцепного автотранспорта с 11 января из-за обильного снегопада и метели.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

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