Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения большегрузного транспорта

Участок дороги Гудаури - Коби, который входит в состав Военно-Грузинской дороги, открыт для движения автомобилей с прицепами и полупрецепами после завершения расчистки снега. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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"После очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено", - говорится в сообщении.

Автотрасса была закрыта для прицепного и полуприцепного автотранспорта с 11 января из-за обильного снегопада и метели.