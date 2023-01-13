Орбан заявил о шоке от политики Германии

«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением - в Венгрии всегда так говорили, - что немцы - ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения», - сказал Орбан в эфире.