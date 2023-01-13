Орбан заявил о шоке от политики Германии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Германии и главы ЕК фон дер Ляйен вызвала у него культурный шок и развенчала миф о немецкой практичности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радио Kossuth.
Он подчеркнул, что Германия просчиталась с антироссийскими санкциями.
«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением - в Венгрии всегда так говорили, - что немцы - ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения», - сказал Орбан в эфире.
Он добавил, что его вера в немецкую инженерную точность и готовность управлять кризисом заметно уменьшилась. Орбан также добавил, что в непростой период кризиса многие лидеры ЕС «свернулись и ощетинились, как ежи», однако Венгрия, напротив, не стала «перекладывать на граждан бремя возросших цен на энергетику», а продолжила политику снижения коммунальных платежей. Благодаря этому венгерские семьи сэкономили порядка $500 в месяц.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальную консультацию, чтобы узнать мнение жителей о санкциях против России. по его мнению, таким образом можно будет положить конец росту цен на энергию, вызванному санкциями.