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«Уничтожение книг и захват церквей - борьба Украины за «свободный мир»

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Myśl Polska задалась вопросом, может ли Украина использовать странные «методы, не имеющие ничего общего с международными нормами, во имя борьбы за «свободный мир». К примеру, являются ли борьбой за свободу и демократию ограничения для русского языка на Украине, разрушение памятников не только политикам и военным, но также писателям и поэтам, принадлежащим к достоянию мировой культуры, - Булгакову, Достоевскому или Пушкину.

Киевский книжный магазин «Сяйво книги» «торжественно сообщает», что собрал более 57 тонн русскоязычных книг «на переработку», то есть практически «для сжигания». Наверное, среди этих книг не так много произведений Ленина, но есть стихи и романы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Булгакова, отмечает Myśl Polska. Храмы канонической Украинской православной церкви были насильственно захвачены сторонниками новой «Православной церкви Украины», и «почему-то никто в Польше и в других странах «свободного мира» на это не реагирует».

«США нужны годы на восстановление запасов оружия»

Бывший полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан заявил, что США потребуется около пяти лет, чтобы восстановить запасы оружия и боеприпасов, истощившихся из-за помощи Украине. По его оценке, в американских вооруженных силах может начаться кризис из-за дефицита артиллерийских боеприпасов.

Как отметил Канчиан, чтобы восстановить запасы переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 155-миллиметровых снарядов с учетом инвестиций понадобится пять лет, а на замену переносных зенитных ракетных комплексов Stinger - шесть. Одним из способов увеличить производство эксперт назвал снижение технологических требований к вооружению.

Джонсон задумал поехать на Украину и подорвать авторитет Сунака

Бывший британский премьер Борис Джонсон планирует посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, несмотря на опасения высокопоставленных консерваторов, что поездка может подорвать авторитет нового премьера Риши Сунака. Об этом рассказала The Guardian.

По данным газеты, Джонсон сообщил друзьям, что в ближайшие месяцы он намерен отправиться в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку страны в борьбе с Россией. Украинские источники подтвердили, что у Джонсона есть намерения приехать в Киев. Они отметили, что Зеленский и бывший премьер Британии считают друг друга друзьями. Тобиас Эллвуд, глава специального комитета Палаты общин по обороне и бывший офицер, предупредил Джонсона, что он не должен вмешиваться в официальные отношения двух стран. Другой депутат-консерватор предположил, что поездка Джонсона призвана сделать его более популярным, более привлекательным спикером на международных мероприятиях: недавно он заработал более одного миллиона фунтов стерлингов, выступив с четырьмя речами.

Генерала Герасимова назвали предвестником «серьезных наступлений»

Решение Кремля назначить начальника Генерального штаба ВС РФ, генерала Валерия Герасимова командующим спецоперацией на Украине пришлось на ключевой момент конфликта и, возможно, предвещает новое наступление России, пишет The Wall Street Journal.

По словам британского политолога, автора книг о России Марка Галеотти, это подтверждение того, «что если будет необходимо, начнутся серьезные наступления». Издание отмечает, что генерал Герасимов, более десяти лет возглавляющий Генштаб, с самого начала играл ключевую роль в планировании спецоперации. Кадровый офицер с почти 50-летним стажем, Герасимов является консервативным и опытным полевым командиром, он вступил в советскую армию в 1977 году и поднялся по служебной лестнице через танковый корпус, подчеркнуло WSJ.

Хаос с авиарейсами США спровоцировал один человек

Сбой в американской системы оповещения пилотов, из-за которого в США на несколько часов запретили все внутренние рейсы, был вызван человеческой ошибкой, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA). Как рассказал высокопоставленный источник ABC News, приказ об остановке рейсов стал результатом ошибки, допущенной инженером во время планового технического обслуживания систем.