США приступили к переброске танков в Восточную Европу

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1 час назад

В Данию в рамках ротации прибудет военная техника США

Илья Родин

В датский порт Орхус на следующей неделе прибудет корабль ARC Independence. Он доставит 600 единиц военной техники армии США. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС Дании.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что из порта техника направится в Восточную Европу для обеспечения плановой ротации американских войск. Она осуществляется в рамках операции Atlantic Resolve.

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Кроме того, в нидерландский порт Флиссинген уже прибыло больше количество разнообразной американской бронетехники. Ее планируется отправить в Польшу и Литву.

В общей сложности, в эти страны направят порядка 1250 единиц военной техники. В том числе, M-1 Abrams и боевые машины Bradley.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил ранее, что Штаты планируют на постоянной основе проводить ротацию войск в Прибалтике.

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