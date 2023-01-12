США приступили к переброске танков в Восточную Европу

В датский порт Орхус на следующей неделе прибудет корабль ARC Independence. Он доставит 600 единиц военной техники армии США. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС Дании.

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Отмечается, что из порта техника направится в Восточную Европу для обеспечения плановой ротации американских войск. Она осуществляется в рамках операции Atlantic Resolve.

Кроме того, в нидерландский порт Флиссинген уже прибыло больше количество разнообразной американской бронетехники. Ее планируется отправить в Польшу и Литву.

В общей сложности, в эти страны направят порядка 1250 единиц военной техники. В том числе, M-1 Abrams и боевые машины Bradley.