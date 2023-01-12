Сноуден иронично высказался о секретных документах Байдена

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден раскритиковал главу США Джо Байдена за несоблюдение правил хранения секретных документов. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в Штатах разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена были обнаружены секретные документы. Кроме того, грифованные бумаги были найдены в гараже дома президента в городе Уилмингтон.
«Даже я обращался с секретными документами более безопасно», - написал Сноуден в Twitter.
Он уточнил, что хранил их в зашифрованном виде.
Напомним, что в 2013 году Сноуден направил газетам Washington Post и Guardian большое количество секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании.