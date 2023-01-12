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42 минуты назад

Сноуден раскритиковал Байдена за хранение секретных документов в гараже

Илья Родин

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден раскритиковал главу США Джо Байдена за несоблюдение правил хранения секретных документов. Об этом пишет РИА «Новости».

Сноуден иронично высказался о секретных документах Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в Штатах разгорелся скандал в связи с тем, что в офисе Байдена были обнаружены секретные документы. Кроме того, грифованные бумаги были найдены в гараже дома президента в городе Уилмингтон.

«Даже я обращался с секретными документами более безопасно», - написал Сноуден в Twitter.

Он уточнил, что хранил их в зашифрованном виде.

В гараже Байдена нашли секретные документы

Напомним, что в 2013 году Сноуден направил газетам Washington Post и Guardian большое количество секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

В мире,Эдвард Сноуден,Джозеф Байден,
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