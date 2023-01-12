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1 час назад

Постпред КНР при ООН заявил, что Запад вверг мир в хаос

Илья Родин

Попытки западных стран установить по всей планете «основанный на правилах порядок» ввергли мир в хаос, вызвали многочисленные проблемы, заявил в четверг, 12 января, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Об этом пишет ТАСС.

Постпред КНР при ООН: Запад вверг мир в хаос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что постпред поднял вопрос о «порядке» на заседании Совбеза ООН, посвященном теме верховенства права

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Чжан Цзюнь обратился к собравшимся с просьбой объяснить, какие конкретно нормы имеются в виду, когда западные политики говорят о «порядке, основанном на правилах», кто их разрабатывает, как они связаны с международными нормами.

Постпред пояснил, что хотел бы получить «недвусмысленный и четкий ответ».

Дипломат добавил, что этот «порядок» в настоящее время «вверг мир в хаос и вызвал многочисленные проблемы».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что усиливающееся взаимодействие между Москвой и Пекином угрожает установленному Западом миропорядку.

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