Постпред КНР при ООН: Запад вверг мир в хаос

Попытки западных стран установить по всей планете «основанный на правилах порядок» ввергли мир в хаос, вызвали многочисленные проблемы, заявил в четверг, 12 января, постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что постпред поднял вопрос о «порядке» на заседании Совбеза ООН, посвященном теме верховенства права

Чжан Цзюнь обратился к собравшимся с просьбой объяснить, какие конкретно нормы имеются в виду, когда западные политики говорят о «порядке, основанном на правилах», кто их разрабатывает, как они связаны с международными нормами.

Постпред пояснил, что хотел бы получить «недвусмысленный и четкий ответ».

Дипломат добавил, что этот «порядок» в настоящее время «вверг мир в хаос и вызвал многочисленные проблемы».