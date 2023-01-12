Замглавы МИД Украины рассказал, когда пройдет спецсессия ГА ООН по Украине

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что спецсессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине в конце февраля может обсудить резолюцию об урегулировании конфликта на основе предложений Украины, также планируется рассмотреть резолюцию о «механизме ответственности» России, передает ТАСС.

По ее словам, руководство Украины считает, что первейшим приоритетом в феврале станет обсуждение резолюции о мирной инициативе. Постред Украины при ООН Сергей Кислица обсуждает эту резолюцию, добавила Джапарова, и для этого может быть созвана спецсессия ГА ООН. Резолюция об ответственности также может быть вынесена на обсуждение позднее в этом году.