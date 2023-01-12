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31 минуту назад

Замглавы МИД Украины: спецсессия ГА ООН по Украине планируется на конец февраля

Газета.Ruиещё 2

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что спецсессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине в конце февраля может обсудить резолюцию об урегулировании конфликта на основе предложений Украины, также планируется рассмотреть резолюцию о «механизме ответственности» России, передает ТАСС.

Замглавы МИД Украины рассказал, когда пройдет спецсессия ГА ООН по Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я сегодня утром обсуждала с партнерами широкий круг вопросов, в том числе относительно специального трибунала», — сказала она.

По ее словам, руководство Украины считает, что первейшим приоритетом в феврале станет обсуждение резолюции о мирной инициативе. Постред Украины при ООН Сергей Кислица обсуждает эту резолюцию, добавила Джапарова, и для этого может быть созвана спецсессия ГА ООН. Резолюция об ответственности также может быть вынесена на обсуждение позднее в этом году.

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