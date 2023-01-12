Польша ввела санкции против подозреваемого в шпионаже бизнесмена из РФ

Власти Польши внесли в санкционный список российского бизнесмена Игоря Петрова из-за подозрений в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства и ответственный за работу спецслужб Станислав Жарын, передает ТАСС.

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По его словам, Петрова задержали в апреле. Россиянин вел бизнес в сфере международных перевозок товаров по направлениям Евросоюз — Россия — Евросоюз. Помимо самого Петрова власти Польши внесли в санкционный список три компании, владельцем или совладельцем которых он являлся.

Жарын отметил, что Служба военной контрразведки страны собрала веские доказательства ведения россиянином шпионской деятельности в пользу РФ. Следствие по его делу ведет прокуратура, обвинения ему уже предъявили. По решению суда Петрова арестовали и заключили в тюрьму до завершения следствия и разбирательства в суде.

Власти Польши утверждают, что россиянин собирал информацию о боеготовности ВС страны и войск НАТО, находящихся на территории государства.

«Это не только крайне важная информация для нашей страны, но и критически важная в текущий момент для НАТО», — подчеркнул Жарын.