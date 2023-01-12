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10 минут назад

Нехаммер заявил о поддержке Косово на пути вступления в ЕС

Елена Прошина

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров с премьер-министром Косово Альбином Курти заявил, что поддерживает самопровозглашенную республику на пути вступления в Евросоюз и Совет Европы. Его слова приводит «РИА Новости».

Нехаммер заявил о поддержке Косово на пути вступления в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Косово показали, что в значительной степени заинтересованы в том, чтобы стать частью европейской семьи. И поэтому Австрия поддерживает Косово на пути в ЕС, как и Западные Балканы в целом. Поэтому Австрия также поддерживает усилия Косово относительно Совета Европы», — сказал Нехаммер.

При этом он отметил, что знает, что в ЕС «нет единства по этому вопросу» и поэтому особенно важным является предложение Вены «стать мостом» между Приштиной и Брюсселем и «найти путь» переубедить те страны, что пока не высказывают свое мнение на этот счет.

Напомним, что Косово подало заявку на вступление в ЕС в середине декабря 2022 году.

В мире,Карл Нехаммер,Совет Европы,ЕС,
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