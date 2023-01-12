В Молдавии призвали остановить русский язык

Экс-спикер парламента Молдавии Михай Гимпу призвал остановить русский язык, который «душит» родной язык республики. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал «Salut Молдова!».

«Пока мы не остановим русский язык, наши люди не начнут говорить корректно на румынском. Русский язык продолжает душить наш родной язык», — пожаловался он.

По его словам, в Молдавии говорят как в советское время, «несмотря на 30 лет независимости».

Ранее Конституционный суд Молдавии признал неконституционной норму о функционировании языков, которая возвращала русскому официальный статус языка межнационального общения. Об этом ходатайствовали несколько депутатов парламента, утверждавшие, что документ подрывает основы Конституции.