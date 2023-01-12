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26 минут назад

Экс-посол США Салливан рассказал, что научился мыть полы в посольстве

Илья Родин

Персоналу американского посольства в России пришлось учиться делать уборку, ремонтировать лифт, мыть полы, заявил экс-посол США в Москве Джон Салливан в интервью Foreign Policy.

Салливан вспомнил, как мыл полы в американском посольстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат пояснил, что в апреле 2021 года власти России ввели ряд ограничений по работе диппредставительств. Посольство США было вынуждено уволить свыше 180 сотрудников, в том числе и тех, кто трудился в нем несколько десятков лет.

Салливан уточнил, что в итоге московской дипмиссии пришлось «создать свою собственную модель функционирования единственного в американской дипломатии посольства только с американцами».

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По его словам, посольство впервые столкнулось с этим в период пандемии коронавируса, так как не было уверенности, что персонал сможет прийти на территорию миссии.

Соответственно, отметил Салливан, дипломатам пришлось освоить профессию «универсального дежурного», научиться делать ремонт, убирать помещения, мыть полы. Каждый получил как минимум одну дополнительную обязанность.

Экс-посол признался, что «был с группой, которая тренировалась убирать туалеты и мыть полы».

В мире,Джон Салливан,
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