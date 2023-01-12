Автор биографии принца Гарри ответил на критику о неточностях в книге

Писатель Джон Джозеф Морингер, который является автором автобиографичной книги Spare британского принца Гарри, выступил в ее защиту. Как обратил внимание в четверг телеканал Sky News, лауреат Пулитцеровской премии опубликовал несколько твитов в ответ на критику в том, что книга содержит неточности.

Так, в своих мемуарах принц Гарри, носящий титул герцога Сассекского, назвал себя потомком английского короля Генриха VI (1421-1471). Однако читатели заметили на это, что король имел всего одного сына, Эдуарда Вестминстерского, который погиб в возрасте 17 лет в 1471 году, не оставив наследников. В другой части книги принц Гарри рассказывает, как предложил купить билет первого класса авиакомпании Air New Zealand для своего тестя Томаса Маркла из Мексики в Великобританию. Однако перевозчик сообщил, что его самолеты никогда не летали между этими двумя странами.

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Как замечает телеканал, видимо, на эти претензии автор ответил цитатой герцога Сассекского из книги. "Каковы бы ни были мои резоны, моя память - это моя память, она делает то, что делает, собирает и хранит, как считает нужным, есть столько же много правды в том, что я помню и как я это помню, как и в так называемых объективных фактах", - говорится в цитате.

В другом твите 58-летний писатель привел изречение американской поэтессы и мемуариста Мэри Карр, которое гласило: "Грань между памятью и фактами очень неясна, как между интерпретацией и фактом".

Автобиография 38-летнего принца поступила в 10 января. В первый день было продано более 1,43 млн копий, что, по словам издателей книги, сделало ее самым быстро продаваемым произведением документальной прозы в истории. По информации британских СМИ, гонорар принца составил $20 млн.