Минск поставил Москве условие для заключения союзных программ

Говорить о новом пакете интеграционных документов можно будет только при выполнении всех пунктов текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с российской стороной. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
«Не выполнили хоть один пункт – ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи - ред.) быть не может», - подчеркнул президент.
Он также сообщил, что Минск и Москва договорились об этом некоторое время назад. Белорусский президент призывает добиться максимальной активизации деятельности по реализации союзных программ. Лукашенко отметил, что в данном случае затягивать ситуацию нельзя. При этом, по его словам, излишней спешки тоже не должно быть.
Сегодня Лукашенко проводит совещание по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.
В декабре Александр Лукашенко сообщил, что определенные мероприятия по формированию объединенного рынка газа Москвы и Минска реализовать в срок не удалось. Он заявил, что «они просто сорваны».
Ранее власти РФ опубликовали список из 28 союзных программ по интеграции России и Белоруссии. Их одобрили в ходе Совета министров Союзного государства.