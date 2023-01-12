Минск поставил Москве условие для заключения союзных программ

Говорить о новом пакете интеграционных документов можно будет только при выполнении всех пунктов текущих союзных программ по углублению экономической интеграции с российской стороной. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

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«Не выполнили хоть один пункт – ни о каком новом пакете интеграционных документов (речи - ред.) быть не может», - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что Минск и Москва договорились об этом некоторое время назад. Белорусский президент призывает добиться максимальной активизации деятельности по реализации союзных программ. Лукашенко отметил, что в данном случае затягивать ситуацию нельзя. При этом, по его словам, излишней спешки тоже не должно быть.

Сегодня Лукашенко проводит совещание по реализации белорусско-российских союзных программ по углублению экономической интеграции.

В декабре Александр Лукашенко сообщил, что определенные мероприятия по формированию объединенного рынка газа Москвы и Минска реализовать в срок не удалось. Он заявил, что «они просто сорваны».