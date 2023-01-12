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16 минут назад

The Times of India: Антироссийские санкции осложнили возвращение в Индию подлодки после ремонта в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Санкции Запада против России затруднили транспортировку в Индию прошедшей ремонт и модернизацию в Северодвинске дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, сообщили СМИ.

Антироссийские санкции помешали подлодке вернуться в Индию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники, изначально подлодка должны была быть доставлена в Индию на корабле-доке из Северодвинска, где она проходила модернизацию и ремонт, но владельцы судна были вынуждены изменить условия фрахта и теперь лодку должны будут загрузить на транспортный корабль в одном из портов Норвегии, откуда она отправится в Мумбаи, передает ТАСС.

Напомним, в феврале 2014 года в индийском Мумбаи произошло задымление на подводной лодке Sindhuratna. В результате два моряка погибли, еще семеро пострадали. Причиной ЧП называлась утечка водорода в аккумуляторном отсеке.

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