Антироссийские санкции помешали подлодке вернуться в Индию

Санкции Запада против России затруднили транспортировку в Индию прошедшей ремонт и модернизацию в Северодвинске дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, сообщили СМИ.
Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники, изначально подлодка должны была быть доставлена в Индию на корабле-доке из Северодвинска, где она проходила модернизацию и ремонт, но владельцы судна были вынуждены изменить условия фрахта и теперь лодку должны будут загрузить на транспортный корабль в одном из портов Норвегии, откуда она отправится в Мумбаи, передает ТАСС.
Напомним, в феврале 2014 года в индийском Мумбаи произошло задымление на подводной лодке Sindhuratna. В результате два моряка погибли, еще семеро пострадали. Причиной ЧП называлась утечка водорода в аккумуляторном отсеке.