Антироссийские санкции помешали подлодке вернуться в Индию

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники, изначально подлодка должны была быть доставлена в Индию на корабле-доке из Северодвинска, где она проходила модернизацию и ремонт, но владельцы судна были вынуждены изменить условия фрахта и теперь лодку должны будут загрузить на транспортный корабль в одном из портов Норвегии, откуда она отправится в Мумбаи, передает ТАСС.