У Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили новую партию секретных документов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.
Телеканал уточняет, что специалисты нашли засекреченные файлы за пределами офиса в Вашингтоне, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы.
NBC отправил запрос в Белый дом, однако так и не получил ответа. Министерство юстиции США также никак не прокомментировало сложившуюся ситуацию.
Ранее телеканал CBS News сообщил об обнаружении секретных документов в кабинете Джо Байдена в аналитическом центре его имени в столице США. О находке рассказали его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре прошлого года. Обнаруженные материалы относятся к тому времени, когда Джо Байден еще работал вице-президентом.
Позже CNN отмечал, что среди обнаруженных файлов нашлись данные разведки об Иране, Украине и Великобритании.
Уточняется, что документы тут же попали в национальный архив, однако Министерство юстиции США инициировало проверку, чтобы понять, как они оказались в частном офисе. Белый дом признал, что Байден использовал офис в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в администрации.