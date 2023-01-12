У Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили новую партию секретных документов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Телеканал уточняет, что специалисты нашли засекреченные файлы за пределами офиса в Вашингтоне, который Байден использовал после ухода из администрации Барака Обамы.

NBC отправил запрос в Белый дом, однако так и не получил ответа. Министерство юстиции США также никак не прокомментировало сложившуюся ситуацию.

Ранее телеканал CBS News сообщил об обнаружении секретных документов в кабинете Джо Байдена в аналитическом центре его имени в столице США. О находке рассказали его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре прошлого года. Обнаруженные материалы относятся к тому времени, когда Джо Байден еще работал вице-президентом.

Позже CNN отмечал, что среди обнаруженных файлов нашлись данные разведки об Иране, Украине и Великобритании.