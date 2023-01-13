Высший совет правосудия Украины сформировали под контролем иностранцев

Высший совет правосудия (ВСП) Украины сформирован с участием Этического совета, половину которого составляют международные эксперты. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады, председатель по вопросам правовой политики Денис Маслов.
"Новый состав ВСП <...> избран по новым правилам с участием Этического совета. Он проверил кандидатов на добропорядочность, на соответствие требованиям закона. К тому же сам Этический совет наполовину состоял из представителей наших международных партнеров", - цитирует в пятницу Маслова пресс-служба Верховной рады в своем Telegram-канале.
В четверг Верховный суд Украины сообщил о том, что в состав Высшего совета правосудия Украины вошли восемь новых членов, избранные участниками внеочередного съезда судей страны.
Высший совет правосудия состоит из 21 участника. В его задачи входит обеспечение независимости судебной власти, соблюдения конституции и законов, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров. Согласно законодательству Украины, ВСП становится полномочным при условии, что в его состав вошли не менее 15 членов, большинство из которых составляют судьи.
Судебная реформа была начала на Украине после государственного переворота 2014 года под флагом приведения системы судопроизводства к европейским стандартам. В 2021 году Верховная рада приняла два ключевых законопроекта, которые фактически отдавали формирование судейского корпуса страны под контроль международных экспертов.
Так, отбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая назначает судей, должен совет из шести человек, половину из которых составляют международные эксперты, предложенные иностранными организациями. При формировании состава ВСП решающая роль отдается Этическому совету, который также в обязательном порядке включает иностранцев.
Эти законы вызвали возмущение оппозиции и значительной части судейского корпуса, которые увидели в этом уничтожение суверенитета страны. Осенью 2021 года Верховный суд Украины обращался в Конституционный суд за разъяснением о законности передачи решающего голоса при формировании Высшего совета правосудия международным экспертам, а Окружной административный суд Киева (ОАСК), рассматривая иск одного из прокуроров, который опротестовывал свое увольнение, признал участие любых иностранных лиц или органов в формировании органов власти Украины противоречащим Декларации о государственном суверенитете Украины и конституции страны. В декабре 2022 года власти Украины под давлением США, которые ввели санкции против главы ОАСК Павла Вовка, ликвидировали Окружной административный суд Киева.