Высший совет правосудия Украины сформировали под контролем иностранцев

Высший совет правосудия (ВСП) Украины сформирован с участием Этического совета, половину которого составляют международные эксперты. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады, председатель по вопросам правовой политики Денис Маслов.

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"Новый состав ВСП <...> избран по новым правилам с участием Этического совета. Он проверил кандидатов на добропорядочность, на соответствие требованиям закона. К тому же сам Этический совет наполовину состоял из представителей наших международных партнеров", - цитирует в пятницу Маслова пресс-служба Верховной рады в своем Telegram-канале.

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В четверг Верховный суд Украины сообщил о том, что в состав Высшего совета правосудия Украины вошли восемь новых членов, избранные участниками внеочередного съезда судей страны.

Высший совет правосудия состоит из 21 участника. В его задачи входит обеспечение независимости судебной власти, соблюдения конституции и законов, а также профессиональной этики в деятельности судей и прокуроров. Согласно законодательству Украины, ВСП становится полномочным при условии, что в его состав вошли не менее 15 членов, большинство из которых составляют судьи.

Под контролем иностранцев

Судебная реформа была начала на Украине после государственного переворота 2014 года под флагом приведения системы судопроизводства к европейским стандартам. В 2021 году Верховная рада приняла два ключевых законопроекта, которые фактически отдавали формирование судейского корпуса страны под контроль международных экспертов.

Так, отбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая назначает судей, должен совет из шести человек, половину из которых составляют международные эксперты, предложенные иностранными организациями. При формировании состава ВСП решающая роль отдается Этическому совету, который также в обязательном порядке включает иностранцев.