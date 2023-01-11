Минюст США изучит найденные у Байдена секретные документы

Министерство юстиции США изучает найденные у американского лидера Джо Байдена секретные документы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, американский лидер серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов.
«Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — заявила она.
Жан-Пьер добавила, что с момента обнаружения документов до появления информации о случившемся прошло два месяца. По ее мнению, Белый дом правильно ведет себя в сложившейся ситуации. Она сообщила, что адвокаты главы Соединенных Штатов немедленно сдали документы в архив.
«Как он [Байден] сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося», — подчеркнула она.
Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена. По мнению конгрессмена Майка Тернера, найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении Байденом законов о защите национальной безопасности, в частности закона о шпионаже и закона о президентских записях.