Минюст США изучит найденные у Байдена секретные документы

Министерство юстиции США изучает найденные у американского лидера Джо Байдена секретные документы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, американский лидер серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов.

«Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — заявила она.

Жан-Пьер добавила, что с момента обнаружения документов до появления информации о случившемся прошло два месяца. По ее мнению, Белый дом правильно ведет себя в сложившейся ситуации. Она сообщила, что адвокаты главы Соединенных Штатов немедленно сдали документы в архив.

«Как он [Байден] сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося», — подчеркнула она.