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36 минут назад

Минюст США изучит найденные у Байдена секретные документы

Lenta.ru

Министерство юстиции США изучает найденные у американского лидера Джо Байдена секретные документы, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Минюст США изучит найденные у Байдена секретные документы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, американский лидер серьезно относится к истории с обнаружением в его бывшем офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов.

«Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — заявила она.

Жан-Пьер добавила, что с момента обнаружения документов до появления информации о случившемся прошло два месяца. По ее мнению, Белый дом правильно ведет себя в сложившейся ситуации. Она сообщила, что адвокаты главы Соединенных Штатов немедленно сдали документы в архив.

«Как он [Байден] сказал, его команда полностью сотрудничает в рамках изучения случившегося», — подчеркнула она.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена. По мнению конгрессмена Майка Тернера, найденные документы могут свидетельствовать о потенциальном нарушении Байденом законов о защите национальной безопасности, в частности закона о шпионаже и закона о президентских записях.

В мире,Майк Тернер,Джозеф Байден,Конгресс США,Министерство юстиции США,
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