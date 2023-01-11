Великобритания и Япония заключили оборонительный союз

Лондон и Токио заключили оборонительный союз, позволяющий Великобритании и Японии размещать силы друг у друга. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте офиса премьер-министра Великобритании в Twitter.

«Премьер-министр Великобритании РишиРиши Сунак и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали знаковое соглашение, которое позволит Великобритании и Японии размещать войска в странах друг друга. Великобритания привержена безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что соглашение предусматривает упрощение процесса развертывания военных на территории союзных стран. Также оно позволяет странам проводить совместные военные учения без бюрократических процедур и расширяет возможности союзников в сфере логистики. Аналогичный документ в 2020 году Япония подписала с Австралией.