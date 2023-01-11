В Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией на фоне санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговорил по телефону со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, передает РИА Новости. По его словам, Будапешт и Минск продолжают взаимодействовать друг с другом.

«Мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, не затронутых санкциями, в основном в фармацевтической промышленности, в сфере медицинских приборов и сельском хозяйстве. Я также попросил своего коллегу помочь венгерским дальнобойщикам, застрявшим на западной границе Белоруссии», — пояснил Сийярто.

Как указал глава МИД Венгрии, для Будапешта много значила смерть экс-министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Он также добавил, что хорошо знаком с Алейником, который стал преемником погибшего министра.