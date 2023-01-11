В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
12 минут назад

Глава МИД Венгрии рассказал о сотрудничестве с Белоруссией на фоне санкций

Газета.Ru

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговорил по телефону со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, передает РИА Новости. По его словам, Будапешт и Минск продолжают взаимодействовать друг с другом.

В Венгрии рассказали о сотрудничестве с Белоруссией на фоне санкций
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы продолжаем сотрудничество в сферах экономики, не затронутых санкциями, в основном в фармацевтической промышленности, в сфере медицинских приборов и сельском хозяйстве. Я также попросил своего коллегу помочь венгерским дальнобойщикам, застрявшим на западной границе Белоруссии», — пояснил Сийярто.

Как указал глава МИД Венгрии, для Будапешта много значила смерть экс-министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Он также добавил, что хорошо знаком с Алейником, который стал преемником погибшего министра.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз расширит санкции против Белоруссии и Ирана за поддержку специальной военной операции России на Украине.

В мире,Сергей Алейник,Петер Сийярто,Владимир Макей,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители