Болсонару сделал заявление о возвращении в Бразилию из США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться из США на родину до конца января. Об этом он рассказал CNN.

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8 января тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания в столице страны. Они потребовали пересмотра итогов недавних президентских выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. При этом 9 января стало известно, что Жаир Болсонару был госпитализирован в одну из больниц США с болями в брюшной полости.

Болсонару пояснил журналистам, что «с ним все в порядке», и что его должны выписать в ближайшие несколько дней.

«Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости. Я приехал, чтобы провести время с семьей, но у меня не было спокойных дней, сначала был этот прискорбный эпизод [протесты в Бразилии], а затем моя госпитализация», - рассказал он.

При этом политик подчеркнул, что изначально планировал оставаться в США до конца января, но теперь намерен перенести свое возвращение в Бразилию на более ранний срок. «В Бразилии врачи уже знают о моей проблеме из-за ножевого ранения», - пояснил он.