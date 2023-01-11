Болсонару сделал заявление о возвращении в Бразилию из США

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться из США на родину до конца января. Об этом он рассказал CNN.
8 января тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания в столице страны. Они потребовали пересмотра итогов недавних президентских выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. При этом 9 января стало известно, что Жаир Болсонару был госпитализирован в одну из больниц США с болями в брюшной полости.
Болсонару пояснил журналистам, что «с ним все в порядке», и что его должны выписать в ближайшие несколько дней.
«Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости. Я приехал, чтобы провести время с семьей, но у меня не было спокойных дней, сначала был этот прискорбный эпизод [протесты в Бразилии], а затем моя госпитализация», - рассказал он.
При этом политик подчеркнул, что изначально планировал оставаться в США до конца января, но теперь намерен перенести свое возвращение в Бразилию на более ранний срок. «В Бразилии врачи уже знают о моей проблеме из-за ножевого ранения», - пояснил он.
Это уже не первый случай, когда Болсонару попадает в больницу после покушения на него в 2018 году. Последний такой случай произошел в ноябре, когда Болсонару поступил в госпиталь Вооруженных сил в Бразилиа.