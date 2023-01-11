В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
27 минут назад

Болсонару сделал заявление о возвращении в Бразилию из США

Алиса Селезнёва

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться из США на родину до конца января. Об этом он рассказал CNN.

Болсонару сделал заявление о возвращении в Бразилию из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 января тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в правительственные здания в столице страны. Они потребовали пересмотра итогов недавних президентских выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. При этом 9 января стало известно, что Жаир Болсонару был госпитализирован в одну из больниц США с болями в брюшной полости.

Болсонару пояснил журналистам, что «с ним все в порядке», и что его должны выписать в ближайшие несколько дней.

«Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости. Я приехал, чтобы провести время с семьей, но у меня не было спокойных дней, сначала был этот прискорбный эпизод [протесты в Бразилии], а затем моя госпитализация», - рассказал он.

При этом политик подчеркнул, что изначально планировал оставаться в США до конца января, но теперь намерен перенести свое возвращение в Бразилию на более ранний срок. «В Бразилии врачи уже знают о моей проблеме из-за ножевого ранения», - пояснил он.

Это уже не первый случай, когда Болсонару попадает в больницу после покушения на него в 2018 году. Последний такой случай произошел в ноябре, когда Болсонару поступил в госпиталь Вооруженных сил в Бразилиа.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители